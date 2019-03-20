Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İstanbul Bağcılar’daki birliğinde er olarak görev yapan Sertaç Yavuzeş, kullandığı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Araçta bulunan 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Acı haber, bugün öğle saatlerinde Antalya’nın Güzeloluk Mahallesi’nde oturan Sertaç Yavuzeş’in babası Muzaffer Yavuzeş’e verildi. Oğlunun 9 aylık asker olduğunu belirten Muzaffer Yavuzeş, “Görev yaptığı birlikte komutanın postasıydı. Kaza olduğunu, kendisinin şehit olduğunu, 2 arkadaşının da yaralı olduğunu söylediler. Detayları hakkında bilgimiz yok” dedi.

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Birliğinde düzenlenecek törenin ardından Antalya’ya gönderilecek olan Sertaç Yavuzeş’in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Güzeloluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek. DHA