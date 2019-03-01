Atatürk’e hakarete tutuklama

Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşayan Kadir Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu.

Yapılan paylaşımları görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan paylaşımları inceleyen polis ekipleri, Kadir Gökçek’i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada, “Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim” dedi.

