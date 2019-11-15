Atatürk’e hakaretten yargılanan Akit yazarıyla ilgili zorla getirme kararı!

Akit TV’de 10 Kasım 2015’te “Zulüm 1938’te son buldu” başlıklı haber yapıldı. Habere gösterilen tepkilere aldırış etmeyen yeniakit, 4 gün sonra bu kez gazetenin internet sitesinde Burak Karen imzalı “Susmayacağız, Susturamayacaksınız” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Atatürk hakkında çirkin ifadelere yer verilen yazıya Türkiye'nin her yerinden tepki yağdı. Atatürkçü Düşünce Derneği avukatları da www.yeniakit.com.tr de yer alan yazı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yazıda imzası bulunan Burak Karen'in kim olduğunu sordu. Yeniakit, Atatürk'e alenen hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yazıyı yazan kişinin kadrolu yazar olmadığını, kim olduğunu bilmediklerini söyledi. Emniyette yaptığı araştırmada böyle bir kişinin varlığına dair herhangi bir ipucu bulamadı.

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4 YILA KADAR DAVA AÇILDI

Yeniakit'in verdiği cevabın gerçeği yansıtmadığında ısrar eden ADD avukatları, sorumluların ortaya çıkarılmasını talep etti. Savcılık 4 yıl sonra suç tarihinde Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü olan Ali İhsan Karahasanoğlu’nu söz konusu yazıdan dolayı sorumlu tuttu ve hakkında, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması yapıldı. Sanık Karahasanoğlu, herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Atatürkçü Düşünce Derneği avukatı Cemil Öz, “Akit Tv'de bu yazının yayınlanmasından sadece 4 gün önce bir program yapılmış ve yine Atatürk'e hakaret içeren yayın yapılmıştır. Başka bir asliye ceza mahkemesinde davası açılmış ve şuanda bölge adliye mahkemesinde istinaf aşamasındadır. Bu dosyayı bağlantılı olduğunu düşündüğümüz için bildireceğiz. Bu davanın bu dosyadaki eylemin saikinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanık savunmasını yapmamak için gelmemiştir. Bu suç duyurusunu yaptıktan itibaren 4 yıl boyunca yazıyı kaleme alan kişinin kimliğini Türk yargısına bildirmemek konusunda grup direnmiştir. Hala yargılamayı geciktirmek anlamında duruşmaya katılmamaktadır. Sanık hakkında yakalama kararının çıkarılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“HER SABAH CANLI YAYINDA”

Sanık Karahasanoğlu'nun avukatı ise, müşterilerin katılma taleplerinin doğrudan zarar görmemesi nedeniyle reddini istedi. Avukat, ayrıca “zulüm 1938'de son buldu” haberinin beraatle sonuçlandığını ileri sürerek bu dava dosyasıyla ayrı tutulmasını talep ederek “müvekkilim her sabah canlı olarak programda bulunmaktadır. Gelecek duruşmada hazır olacaktır” dedi.

ZORLA GETİRİLECEK

Mahkeme, sanık Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“Susmayacağız, Susturamayacaksınız” başlıklı yazıda Atatürk ile ilgili; “…sarhoşken yahudi olduğunu ağzından kaçıran…, …fuhşu genelev olarak resmileştiren…, …İngilizlere valiniz olmaya hazırım diye mektup yazan, dedesi, ninesi, amcası, dayısı, teyzesi belli olmayan, kısaca soyu belirsiz biri benim atam olamaz…”ifadeleri kullanılmıştı.