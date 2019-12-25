Avrupalılara ‘eğlence’, Ortadoğululara ’kadın’ tuzağı

Bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul'da, yabancılara yönelik yapılan dolandırıcılıklara karşı mücadele eden polis ekipleri, bir şebekeye operasyon düzenledi.

Operasyonda; Beyoğlu'ndaki 5 gece kulübünün yöneticisinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri devam eden şüphelilerin sorgusunda yapılan dolandırıcılığı tüm ayrıntısı da ortaya çıktı.

İKİ FARKLI TARİFE

İddiaya göre; şebeke üyeleri müşteri getirmeleri için hanutçularla anlaştı. Hanutçular, İstiklal Caddesi üzerinde yanlarına yanaştıkları turistleri, baskı uygulayarak eğlence mekanlarına götürdü. Eğlence mekanına giden turistler için iki farklı tarife uygulandı.

“Orta Doğulu turist” ve “Avrupalı turist” olarak uygulanan sistemde, 100 ile 200 TL hesaplara karşı 1500 dolar para istendiği tespit edildi.

ORTA DOĞULU TURİSTLERE KADIN AVRUPALI'YA EĞLENCE TUZAĞI

Eğlence mekanlarına giden yabacıları sistemli şekilde dolandıran şebekelerin, Orta Doğulu turistler için konsomatris tuzağı kurduğu ortaya çıktı. Şebeke üyesinin itirafında “Orta Doğulu turistlerin yanına kadın oturtuyorduk. Yanındaki konsomatrise de kendisine de içki söylüyordu. Daha sonra ise 100 TL hesaba karşı 1500 euro istiyorduk. Eğlence mekanında, bir kadınla oturduklarının duyulmasından korktukları için çoğu polise gidemiyordu” dediği öğrenildi.

Şebeke üyesinin, Avrupalı turistler için daha fazla emek harcadıklarını söylediği de öğrenildi. Şebeke üyesinin ifadesinde “Avrupalı turistleri konsomatrisle kandırmak daha zor oluyordu. Onlara farklı eğlence ortamları ayarlanıyordu. Mekanlarda daha fazla kalan Avrupalılar'dan da fahiş paralar isteniyordu” dediği öğrenildi.

REHBER OYUNU

Hesaba itiraz edenleri tehdit eden, yeterli parası olmayanları ATM'ye götürerek zorla para çektiren çetenin, kendilerini rehber olarak tanıtan hanutçulardan da yardım aldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin para vermemek için direnen turisti getiren hanutçuya da 500 ila 700 dolar arasında ‘ücret’ ödedikleri öğrenildi.

Hanutçunun aldığı parayı turiste uzatarak “Başımıza bela almayalım; al şu parayı, yarısını ben ödemiş olayım, diğer yarısını da sen öde” dediği öğrenildi. Şebekenin bu yöntemle bir çok turisti ikna ettiği öne sürüldü.



YENİ PROJE İLE ENGELLENECEK

Polis ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere karşı da eğlence mekanlarının çıkışında erkete bekleten şebekeye yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınanlar için ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Dünyanın birçok ülkesinde benzer dolandırıcılıkların yaşandığı belirtilirken, İstanbul Emniyeti’nin turistlerin bu gibi tuzaklardan kurtarılması için başlattığı çalışmanın da devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 9 Kasım'da gerçekleşen Turizm Güvenliği Çalıştayı'nda açıkladığı projeye göre, İstanbul'a gelen her turistin telefonuna indirebileceği bir aplikasyon hazırlandı. Dünyada ilk olan proje sayesinde, İstanbul’a gelen turistlerin telefonlarına GSM operatörleri vasıtasıyla mesaj gönderilecek.

Mesajda, emniyet tarafından hazırlanan program hakkında bilgi verilirken “yükleme” yapılacak sayfaya yönlendirme yapılacak. Programını telefona yükleyen turistler bir sorunla karşılaştığında, mesajla emniyet birimlerine ulaşılabilecek.

Turistlerin 12 farklı dilde mesaj atabildiği sistemle, sorun hızlı bir şekilde ilgili emniyet birimine bildirilecek. Polis ekipleri, konum bilgisini paylaşan turiste en kısa zamanda ulaşabilecek.