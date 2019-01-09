Bağlama-Piyano projesi ritim tutmadı

‘Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası’ kapsamında 3 bin 8 okuldan sadece 3’üne 95 bağlama ve 2 piyano bağışlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, “Protokol gereği enstrümanlar, dernek tarafından toplanacak bağış yoluyla temin edilecektir” dedi.

Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası' yavaş ilerliyor. Protokolün imzalanmasının üzerinden 14 ay geçmesine rağmen sadece 3 ortaokula 2 piyano ve 95 bağlama bağışlandı.

14 AY ÖNCE START VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un soru önergesine verdiği yanıtta, “Protokol gereği enstrümanlar dernek tarafından toplanacak bağış yoluyla temin edilecektir” dedi. 19 Aralık 2017'de imzalanan protokolün ardından projeye 12 Kasım 2018 itibarıyla başlanabildi. İşbirliği protokolünün kapsamında, piyano dağıtılacak okul sayısının 3 bin 8, bağlama sayısının ise 84 bin 290 adet olduğu kaydedildi.

MÜZİK ODASI ŞARTI ARANDI

Başlangıç aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaokullarda dağıtım yapılacağını belirten Bakan Ziya Selçuk, bu okullar belirlenirken “müzik odası ve müzik odası oluşturmaya elverişli alan bulunması” kriterlerinin esas alındığını vurguladı. Selçuk önergeye verdiği yanıtta, kampanya süresinin 1 yıl olduğunu belirtti.