Bahçeli: Meclis’te AKP adayını destekleyeceğiz

Bahçeli burada basına yaptığı açıklamada AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etme kararı almasıya ilgili olarak konuştu.

Bahçeli şunları kaydetti:

“Yaklaşık 61 gün sonra Türkiye önemli bir seçim gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ninin uygulanabilirliğini kalıcı kılmak açısından bu seçim farklı bir önem taşıyor. Cumhur İttifakı ile AK Parti ve MHP gönül birliğini devam ettirmektedir.

Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Adaylık süreci daha kesinleşmeden bazı kesimler adayı yıpratmak için bazı söylemlerde bulunmuştur. Sayın Binali Yıldırım, ayın 18’inde adaylık başvurusu kesinleştiğinde istifa edeceğini açıkladı. Çok sağlıklı bir görüş ortaya koydu. Faziletli, erdemli bir davranıştır.

Geçmişte Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı olduğunda destek vermiştik şimdi de Binali Yıldırım’ın ardından AK Parti’nin açıklayacağı Meclis Başkanı adayına desteğimiz devam edecek.”