Bahçeli’den Suriyelilerle ilgili acil çağrı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulunduğu Amasya Belediyesinde halka hitap etti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “Zalimler, hainler, işbirlikçiler dün olduğu gibi yine boş durmuyorlar. Muhasım odaklar egemenlik haklarımıza ve bağımsızlığımıza leke sürmek için kuyruğa giriyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar. ABD'nin tutarsız, çelişkili ve güvenilmez tavrı nedeniyle PKK/YPG terör örgütü sınırlarımızın dibinde yuvalanmış, sözde hâkimiyet alanı oluşturup fiili durum oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

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“PKK/YPG'Lİ CANİLER SİLAHLARINI DERHAL TESLİM ETMELİDİR”

“Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sinir uçlarına basan, sabrını zorlayan, tahammül sınırını test eden vahim gelişmeler karşısında da varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Teröristler Suriye'nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna dur demenin, engel olmanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 km'yi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. PKK/YPG'li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir.”

“SURİYELİ SIĞINMACILAR PEYDERPEY GÖNDERİLMELİ”

Türkiye’deki Suriyelilere de değinen Bahçeli, “Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur, artık kalmamıştır. Biz güvenli bölgeyle ilgili düşüncelerimizi 2012'den beri seslendirdik. Konuyla ilgili teklif ve değerlendirmelerimizi devamlı surette dile getirdik. Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir. Amacımız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır. Bugüne kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yokturTürkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı, ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir” dedi.

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“TAM BİR TİYATRO”

Bıçağın kemiğe çoktan dayandığını vurgulayan Bahçeli, “Ne var ki ABD samimi değildir, dürüst değildir, yapıcı ve dostane bir tavır içinde görülmemektedir. 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü ülkemize gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin önerileri elbette makul ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Özel Temsilci Türkiye'de görüşmeler yaparken, ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Merkez Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyinde aranan teröristlerle samimi görüntüler vermesi tam bir izansızlık, pervasızlık ve tutarsızlıktır. ABD Türkiye ile terör örgütünü eşzamanlı idare etmektedir. Bu pişkinliğin ve ahlaki düşüklüğün kabulü mümkün değildir. Üstelik ABD'li askerler karadan ve havadan YPG'li teröristlerin katılımıyla Fırat'ın doğusundaki sınır boyunca devriyeye çıkmışlardır. Ankara'da güvenli bölge müzakereleri sürerken ABD'li askerlerin teröristlerle birlikte hareketi ülkemize yönelik gözdağıdır. Müttefiklikle bağdaşmayan ne varsa bölgede tezahür etmektedir. Münbiç mutabakatına uymayan, Suriye'nin kuzeyinden asker çekmeyen ABD ileri düzeyde güvenilmez bir durumdadır. S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi alımından sonra artan yaptırım tehditleri, ABD Başkanı'nın gönülsüz gibi yaklaşıp Kongre'nin bastırması tam bir orta oyununa, tam bir tiyatroya dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“FAİZ İNDİRİMİ SEVİNDİRİCİ”

Merkez Bankasının faiz indirimi konusuna değinen Bahçeli, “25 Temmuz 2019 tarihinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75 çekmesi sevindirici bir gelişmedir. Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan, Türkiye'nin büyümesine destek olan girişimcilerimizi, firmalarımızı, şirketlerimizi, iş alemini faiz tasallutundan kurtarmak lazımdır. Vatandaşlarımızı faiz ve kur baskısından korumak muhakkak sağlanmalıdır. Nitekim faiz çilesine son verilmelidir. Üretim teşvik edilmeli, çarklar dönmeli, fabrika bacaları tütmelidir. Ekonomik saldırı düzenleyenlere bütün imkanlarımızla direnmek mecburidir. Çiftçilerimizin sorunları vardır, halledilmelidir. Esnafımızın şikâyetleri vardır, giderilmelidir. Emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, dar ve orta gelirli insanlarımızın talepleri imkanlar nispetinde karşılanmalıdır. Buğday üreticilerimizin, pancar üreticilerimizin, sebze ve meyve üreticilerimizin, emeğinin, alın terinin karşılığını almak isteyen kardeşlerimizin problemleri zaman içinde çözülmelidir. Ekonomik iyileşme, demokratik normalleşme, siyasi istikrar, kalkınma, gelişme ve zenginleşme hamlelerini daha da güçlendirecektir. 2018 yılının Ekim ayında yüzde 25,2 olan enflasyonun geçen ay yüzde 15,72'ye inmesi ve cari açıktaki gerileme umut vericidir. Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle bütçe açığındaki artışların frenlenmesi mümkündür. Bizim arayışımız daha huzurlu bir Türkiye'dir” şeklinde konuştu. İHA