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Bakanlık mescidindeki ‘Gamalı Halı’ isyan çıkardı

Oyuncu Mehmet Emin Eren, Cuma Namazı’nı Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhıye binasındaki mescitte kıldı. Yerdeki halının motifinin Naziler’in kullandığı “Gamalı Haç”a benzemesine tepki gösterdi. Bakanlığa şikayet etti...

Ali Ekber ERTÜRK
06:20 -
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Bakanlık mescidindeki ‘Gamalı Halı’ isyan çıkardı

Oynadığı bir filmdeki karakterden dolayı “Şero Ağa” olarak anılan sanatçı Mehmet Emin Eren'in “Gamalı Halı” iddiası ortalığı karıştırdı.

Eren, Sıhhıye'deki Sağlık Bakanlığı binasında Cuma namazı kıldı. Ancak üzerinde namaz kıldığı halının motifini gamalı haça benzetti. Mehmet Emin Eren “Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Bu halıyı bu mescide hangi delikanlı aldıysa çıksın ortaya tanımak istiyorum” dedi.

Mehmet Emin Eren

Mehmet Emin Eren

Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan Eren tepkisini sosyal medya hesabından da paylaştı ve “Ciddiyetsizlik had safhada” dedi. Eren'in takipçileri ise, “İmam maaşına bakar, halıya bakmaz ağam” yorumları yaptı.

“BU HALIYI BU MESCİDE HANGİ DELİKANLI ALDIYSA TANIMAK İSTİYORUM” DEDİ Mehmet Emin Eren sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Ciddiyetsizlik had safhada.”

“BU HALIYI BU MESCİDE HANGİ DELİKANLI ALDIYSA TANIMAK İSTİYORUM” DEDİ
Mehmet Emin Eren sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Ciddiyetsizlik had safhada.”

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Son güncelleme: android-time 06:18 29.01.2019
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