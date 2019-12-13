Bakanlık, milyonluk parkı belediyeye değil pastacıya verdi

Kırşehir’de, 8 Ocak 2010 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alana AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin girişimleriyle tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesisler yapılmıştı.

4 Şubat 2019'da ise bakanlığın resmi sosyal medya hesabından “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nı Kırşehir Belediye Başkanlığı'mıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” paylaşımı yapılmıştı.

SEÇİMDEN SONRA BAKANLIK VAZGEÇTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir Belediyesi AKP'den CHP'ye geçti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklamada, bakanlık ve belediye arasında yapılan anlaşma gereği ilk taksit olan 17 bin TL'yi yatırdıklarını ancak bakanlığın resmi yazı göndererek sözleşmeyi feshettiğini açıklamıştı.

İHALEYE TEK FİRMA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine devretmediği Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın işletme devri için 30 Eylül 2019'da ihale yaptı. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihaleye tek firma katıldı ve kazandı. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın işletme hakkı yıllığı yaklaşık 260 bin TL'ye Selvi Pasta Cafe Unlu Mamülleri'ne devredildi.

20 bin TL sermayeye sahip şirketin Ankara'da ”Sempati” adıyla Pastane işlettiği öğrenildi. Başkan Ekicioğlu ise yaşanan olaylar karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.