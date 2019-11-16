Bakırköy’deki ‘siyanür cinneti’nin nedeni belli oldu

İstanbul Fatih'teki Yetişkin Kardeşler ve Antalya'daki Şimşek ailesinin ardından Bakırköy’de meydana gelen “Siyanürlü toplu ölüm”ün sırrı çözülmeye başlandı.



Savcılığın; Bahattin Delen’in kardeşi ve iş arkadaşlarının verdiği ifadeler eşliğinde elde ettiği bilgilere göre; olayın nedeni iş adamının içerisine girdiği “maddi kriz.”

YÜZBİNLERCE DOLAR!

Sözcü’nün ulaştığına göre; kuyumculuk da yapan baba Bahattin Delek; altın üzerinden kayıt dışı işlem yürütülen internet sitelerinde yoğun işlemlerde bulunmuş.

Delek, bu internet sitelerde parasını batırıp maddi bir çıkmazın içerisine girmiş. Savcılık Delek’in yüz binlerce dolar kaybettiğini değerlendiriyor.

BAHATTİN DELEK’İN İŞ HAYATI

Sosyal medya profilinde yar alan bilgilere göre; baba Bahattin Delen iş hayatına 1998 yılında kuyumculuk sektöründe başladı.

2004 yılında bir ortağı ile birlikte Damla Gold isimli kuyumculuk firması kurdu. Ardından 2007'de bir oto kiralama şirketinde satış uzmanı olarak çalıştı.

Delen’in sosyal medya profilini düzenli olarak güncellediği varsayıldığında 2009 yılında Otto Diamond isimli kuyumculuk firmasını, 2014 yılında da Ottocarato isimli otomobil galerisini kurduğu anlaşılıyor. Sosyal medyadaki kayıtlara göre iki şirket de hâlâ aktif.