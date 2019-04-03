Başkan CHP’li, meclis AKP’li olacak

31 Mart yerel seçimleri ile görev süresi dolan İBB Meclisi'nde, 310 meclis üyesinin 180'i AKP'li, 123'ü CHP'li, 4'ü bağımsız, 2'si İYİ Partili, 1'i Saadet Partili'ydi. Yeni mecliste de tablo çok değişmeyecek. Sadece artan nüfus nedeniyle 310 olan meclis üyesi sayısı bu dönem 312'ye çıktı.

İTTİFAKLARIN TAHMİNİ ÜYE SAYISI

Henüz itiraz süreci tamamlanmadığı için meclis üyesi sayıları da kesinleşmedi ancak Cumhur İttifakı üye sayısının 174, Millet İttifakı'nın üye sayısının 138 olabileceği tahmin ediliyor. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP, İBB Meclisi'ni yönetecek 1. ve 2. başkan vekillerini de belirleyecek. Çoğunluk ellerinde olduğu için divan kâtipleri ve encümen de AKP'li meclis üyeleri arasından seçilecek.

KOMİSYONLARDA AKP ÇOĞUNLUĞU

İBB Meclisi'nde alınan kararların oluşturulduğu 23 ihtisas komisyon bulunuyor. Komisyonlar, 5 AKP'li, 4 CHP'li meclis üyesinden oluşuyordu. Bu tablo yine değişmeyecek. Komisyon başkanları ve çoğunluk yine AKP'lilerden oluşacak.

ESKİŞEHİR YILLARDIR BÖYLE YÖNETİLİYOR

Mecliste çoğunluğun AKP'de olması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini zorlayabilir. İmamoğlu'nun meclisten çıkarmak istediği bazı kararlar AKP'li üyelerin oyları ile reddedilebilir. Mecliste alınan kararlar onaylanmak üzere İBB başkanının imzasını sunuluyor. İmamoğlu da meclisten geçen bazı kararları veto ederek meclise geri gönderebilir. Eskişehir'de de yıllardır aynı durum söz konusu. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen, AKP'li üyelerin çoğunlukta olduğu bir meclisi yönetiyor. Eskişehir'de 16 CHP'li meclis üyesi, 29 AKP'li, 1 MHP'li meclis üyesi bulunuyordu. Kulislerde İmamoğlu'nun da İBB meclisini ılımlı kişiliği ile uzlaşma sağlayarak yöneteceği konuşuluyor.