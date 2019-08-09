Başkan Gökhan açıkladı: Kaz Dağları mücadelesi 2001 yılında başlamış

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti 14'üncü gününde ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

“İŞİNİZE GELMEDİĞİ İÇİN GÖRMEZDEN GELDİNİZ”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantı salonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaz Dağları için mücadelenin geç kalındığı söylemlerini değerlendiren Gökhan, geçmişte yapılan mücedele örneklerini şu şekilde sıraladı: “Bize ‘bugüne kadar neredeydiniz, bunu görmediniz mi’ deniyor. Biz bunu çok gördük, söyledik de siz duymadınız. İşinize gelmediği için görmezden ve duymazdan geldiniz. 22 Eylül 2001 Çanakkale Kent Konseyi Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumunu Altınoluk’ta yapmış. 2. Kazdağları Ulusal Sempozyumunu Çanakkale’de düzenlemişiz. Daha sonra 2004 yılında maden yasalarının değişmesi ile beraber mücadelemizi arttırmışız. 2008 yılı 5 Nisan’da da Çanakkale’de büyük bir çevre mitingi düzenlemişiz. Bugüne kadar olan en büyük çevre mitingini yapmışız. Yine 2018 yılında ÇOMÜ Merkezi Değerler Sempozyumunda Telat Koç hocamızın katılımı ile Biga Yarımadası Marmara ve Ege Denizi ile Çanakkale Boğazı arasında bulunan alan, Kazdağlarının etkileşim alanı olarak belirlenmiş. Bu bilimsel dergilerde de yayınlanmış. 2011 yılında Atikhisar Kır Şenliğini başlatmışız. Niye? Kirazlı ÇED’i ile beraber bu tehlikeyi görmüşüz ve mücadeleyi başlatmışız.”

SİT ALANI BAŞVURUSU 2013 SENESİNDE YAPILMIŞ

Başkan Gökhan, söz konusu bölge için Sit alanı başvurusunun 2013 yılında yapıldığını fakat her hangi bir yanıt gelmediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu arada 2012 senesinde Ali Sarıbaş Kazdağları ve Ağı Dağında yürütülen altın aramalarına karşı bir araştırma komisyonu kurulması yönünde bir önerge vermiş. Tabi bu kabul görmemiş. Ama bu konuda Çanakkale Belediye Meclisinin kararları var. Hatta o zaman Sayın Vali Güngör Azim Tuna’ya CHP Grup Başkan Vekili Muzaffer Özgen, Ak Parti Grup Başkan Vekili Cumhur Kaba Sakal, MHP’li Meclis Üyesi Burak Ünal ziyarette gitmişler. Yargıya yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar ilgili firmalara GSMR verilmemesi konusunda dilekçe vermişler. O dönemin valileri de GSMR’yi vermediler. 2013 senesinde Belediye Meclisi kararı ile Atikhisar Barajı su toplama ve koruma havzası içerisinde kalan alanların Doğal Sit Alanı olması konusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ve değerlendirme yapılması üzere İl Genel Meclisine gönderilmesine karar alınmış. Yani demişiz ki, bu koruma alanını doğal sit alanı içerisine alın. O günden bugüne konuyla ilgili hiçbir şey gelmemiş”

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denilmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz'da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlanmıştı.