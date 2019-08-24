Başkanın odasındaki dinleme cihazı ile ilgili 2 gözaltı

İzmir’de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Sandal’ın makam odasında, elektrik prizinde dinleme cihazı bulunmuştu.

Ses kaydetmediği ancak yaklaşık 40 metre uzağa sesi iletip, orada kaydedilmesini sağlayabildiği saptanan cihazla ilgili başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı

Cihazın üzerinde parmak izleri tespit edilen zanlıların telsiz satış işi yaptıkları belirtildi Zanlılar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Telsiz satış işi yapan T.V. ile G.D’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

“TÜM POLİS ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Başkan Sandal, “Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl emniyet ve ilçe emniyet müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Serdar Sandal, 2 dönem görev yapan CHP'li Hasan Karabağ'ın ardından geçen 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanlığına seçilmişti. (Ajanslar)