Başsavcılık: Rus turistin organları Adli Tıp’ta

Alanya'da tatil yapan 17 yaşındaki Rus turist Sofya Lanshakova 13 Temmuz ailesiyle yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanarak aynı mahalledeki bir kliniğe götürüldü. Klinikte yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Sofia Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Ardından genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Genç kızın hastanede öldürülüp, organlarının çalındığına yönelik haberler yerli ve yabancı bansın gündemine geldi.

BABA KORKUNÇ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Ölen Sofya Lanshakova'nın babası Vıacheslan Lanshakov Rus haber kanallarına konuşmuş ve korkunç iddialarda bulunmuştu. Baba Lanshakov, kendilerine verilen cenazede genç kızın rahminin yanı sıra bazı organlarının olmadığını, kızının tedavi için gittiği özel bir hastanede öldürüldüğünü, daha sonra da organlarının çalınarak karaborsada satıldığını ileri sürmüştü.

“559 OTOPSİ NUMARASI İLE ADLİ TIP KURUMUNDA”

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 14 Temmuz 2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır.”