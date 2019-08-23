Bayraklı Belediye Başkanı’nın odasında dinleme cihazı bulundu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulunduğu açıklandı. Dinleme cihazıyla ilgili Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi veren Başkan Sandal, belediye personeli ile emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı. Uzmanların yakın mesafeden dinleme yapabileceğini belirttikleri cihaz, ayrıntılı inceleme için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ’

Konuyla ilgili konuşan Başkan Serdar Sandal, “Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı teftiş kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

‘OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ’

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal, “Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl emniyet ve ilçe emniyet müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

BİNA İÇERİSİNDE BİRİLERİ DİNLEMİŞ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın makam odasında bulunan dinleme cihazındaki ilk incelemenin sonuçları ortaya çıktı.

Cihazın dinleme amaçlı konulduğu, ses kaydetmediği ancak yaklaşık 40 metre uzağa sesi iletip, orada kaydedilmesini sağlayabildiği saptandı. Cihaza el koyan polisin incelemeleri sonrasında teknik bilgilerin daha ayrıntılı ortaya çıkabileceği ifade edildi.

‘BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ’

Cihazın masanın altındaki prizlerin olduğu bölümde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cihaz dinleme mi, izleme mi bilemiyorum. Ama arkadaşlar böyle bir cihazın varlığını tespit etti. Arkadaşlarla birlikte tutanak tuttuk. Sayın Kaymakama, emniyete haber verdik. Onlar da gerekli incelemeyi yaptılar. Soruşturma devam ediyor ama büyük bir olasılıkla dinleme cihazı olduğuna dair bir kanaat var. Son üç-dört ay içerisinde konulduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunlarla ilgili net bilgiler soruşturma tamamlandığı zaman ortaya çıkacak. Cihazın neden konulduğunun gerekçesini bilmiyorum. Sonuç itibariyle 3-4 aydır görevdeyiz. Neden böyle bir şey konulduğunu bilmiyorum. Bazı düzenlemeler yapıyoruz, tasarruf tedbirlerimiz var. Yaptığımız diğere işler var. İçeride yeni düzenlemeler var. Bunlardan rahatsızlık duyan gruplar olabilir, birimler olabilir. Bilemiyorum. Güvenlik güçlerimizin araştırmasıyla daha sağlıklı bilgilere ulaşacağız.”

Serdar Sandal, 2 dönem görev yapan CHP’li Hasan Karabağ’ın ardından geçen 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanlığına seçilmişti.

DHA