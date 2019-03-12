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Bebeğiyle hapishaneye gitti!

Samsun'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan iki kadının cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile kimliği tespit edilen 19 yaşındaki kadın tutuklandı. Cezaevine gönderilen hırsızın hamile olduğu ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
15:13 -
Haberler Gündem
Bebeğiyle hapishaneye gitti!

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında, iki kadının çantasından cep telefonları çalındı. Olaydan sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kameralarının incelenmesiyle kısa sürede tespit edildi ve yakalandı. İstanbul’dan yaklaşık 1 ay önce kente geldiği tespit edilen olayının sorumlusu S.Z'nin aynı zamanda hamile olduğu anlaşıldı. Çantasında bulunan çalıntı cep telefonlarının kendisine ait olduğunu ileri süren S.Z, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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