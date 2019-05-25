Belediyeden milyonluk sofraya 163 bin liralık mehter! | Son dakika haberleri

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AKP’li eski vekil Sibel Gönül ile CHP’li vekil Fatma Kaplan Hürriyet yarışmış, yarışı 8 bin oy farkla CHP'li Hürriyet kazanmıştı.

15 yıldır AKP’nin yönettiği ilçede göreve gelen Hürriyet, önceki dönem dosyalarını açmaya başladı. Gerçekleştirilen encümen toplantısında konuşan Hürriyet, önceki başkan AKP’li Nevzat Doğan döneminde yapılan harcamaların bir bölümünü açıkladı. Hürriyet konuşmasında; “Geçtiğimiz yıl sokak iftarlarına 1 milyon lira harcanmış. Yıl boyunca mehteran takımına da 163 bin lira verilmiş” dedi.

AYNI ORGANİZASYONDA FARK 170 BİN LİRA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her şeyi hesaplayarak yaptıklarını belirterek şöyle konuştu; “Bizim de her akşam bir mahallede Ramazan etkinliğimiz var. Bu yıl bu etkinlikleri 230 bin liraya mal ettik. Geçen sene ise bu etkinlikler için 400 bin lira harcanmış. Bunların siyasi malzeme yapılmasından yana değilim. Bunları sadece bilgi vermek için açıklıyorum. İzmit Kart üzerinden ihtiyaç sahibi bin 090 kişiye para ve çocuklara kıyafet yardımı yapıyoruz. Bunu da reklam yapmadan gerçekleştiriyoruz”

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklamasında bahsettiği Ramazan etkinlikleri Hacivat ve Karagöz gibi gösterilerin yapıldığı animasyonları içeriyor.