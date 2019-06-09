Bilecik’te orman yangını!

Osmaneli ilçesi yolu üzerindeki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne bağlı 7 arasöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün 3 helikopteri ile ekipler, bölgeye geldi.

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Söndürme çalışmalarına, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekibi gelerek, destek verdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü, ekiplerin hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı. DHA