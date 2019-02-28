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Bingöl’de okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi mi?

Bingöl yoğun kar yağışı il merkezini ve bir çok ilçeyi etkiledi. Kar yağışı özellikle Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde etkili oldu. Öğrenciler Bingöl'de okullar bugün tatil mi merak ediyor? İşte açıklama...

09:16 -
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Bingöl’de okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi mi?

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde okullar bugün yani 28 Şubat’ta tatil ilan edildi. Bingöl Karlıova ve Yedisu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurudldu. İşte kar tatili açıklaması…

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Karlıova ilçesinde ise kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’de de etkili oldu. Geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte yılın en çok kar yağışının yaşandığı Karlıova ve Yedisu ilçelerinde ise kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitim bugün için ara verildi.
İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar tipide güçlükle yürüdü. Vatandaşlar, kar ve tipinin etkisini gösterdiğini, komşunun komşuya bile gitmesinin zor olduğunu aktardı.
Kar yağışı ve tipinin bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 09:34 28.02.2019
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