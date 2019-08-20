Binlerce vatandaş tank palet fabrikasına sahip çıktı!

Sakarya'da ‘Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmıştı. 2018 yılının aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 yıllığına özelleştirilen fabrikanın işletmesi BMC'ye devredildi.

Yüzde 49'u devir öncesinde Katar Ordusu'na satılan BMC'nin fabrikaya 40-50 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Söz konusu özelleştirme ile ilgili tartışmalar sürerken genel tepkiler üzerine resmi özelleştirmeden vazgeçildi. Fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) alınarak, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'ye (ASFAT) devri kararlaştırıldı.

BİNLER KATILDI

Tank palet fabrikasının ASFAT'a devrine yarın başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün söz konusu devir işlemiyle ilgili oturma eylemi başlattı. CHP'nin eylemine binlerce vatandaşın yanı sıra MYK ve PM üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı. Eylemde CHP'li vekiller Engin Özkoç, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, Nurhayat Altaca, Tahsin Tarhan, Kani Beko, Ali Mahir Başarır, Sibel Özdemir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“TANK PALET VATANDIR, SATILAMAZ”

Söz konusu devir işleminin tank palet fabrikasında özel firmaların kiralama işleminin önünü açacağını ifade eden CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, “Mesele fabrika özelleştirmesi değil, mesele vatan millet Sakarya meselesidir” dedi.

Özkoç şöyle konuştu; “Tank Palet 1105 sayılı cumhurbaşkanlığı kararı ile ASFAT'a devrediliyor. Bu devir aslında askeri fabrikayı Katar'a devretmek için hülle yoluna başvurmaktır. Türkiye'de satacak bir şey kalmadığı için sıra askeri fabrikalara geldi. Tank Palet vatandır, satılamaz. Türkiye'nin uyanık kalması lazım. Sadece tank palet değil, yer altı kaynaklarımız da Kaz Dağları'nda olduğu gibi Kanada ve benzeri firmalara peşkeş çekiliyor. Bu satışlar karşısında vatandaşın görev başında olması, vatana sahip çıkması lazım. Biz bütün geceyi Sakarya meydanında geçireceğiz. Sakarya tank palet vatandır, satılamaz. Bunu bir kez daha yüksek sesle vurgulayacağız.”

MAAŞLARI ARTIK ASFAT ÖDEYECEK

Tank palet fabrikasıyla ilgili işlemler 21 Aralık'ta tamamlanacak. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadrosundan çıkıp ASFAT kadrosuna geçecek. İşçilerin maaşları 14 Eylül'den itibaren ASFAT tarafından ödenmeye başlanacak.