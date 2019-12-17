Bir yılda 125 gazete kapandı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının zor günlerden geçtiğini belirterek, Türkiye'de bin 150 olan yerel gazeteden 125'i maddi imkansızlıktan dolayı kapatıldığını açıkladı. Bununla birlikte, hali hazırda kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan gazete sayısının da bir hayli fazla olduğunu belirtti. Karaca bu gidişatın devam etmesi durumunda büyük kısmının yine önümüzdeki yıl kapanacağını ifade etti.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde düzenlenen ‘Gazetecilik Mesleği' konulu söyleşiye konuşmacı olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yılmaz Karaca katıldı. Söyleşiyi Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Kadir Kodak, Eskişehirli gazeteciler ve İletişim Fakültesi mezunu öğrenciler izledi.

YAYGIN BASININ BELLİ TARAFA GEÇMESİNDEN ÜZÜLÜYORUZ

Türkiye'de kendilerini ilgilendirenin Anadolu basını olduğunu belirten Karaca, “Herkes görüyor ki kendilerini yaygın basın veya ulusal basın olarak ilan edenlerin yaptıkları yayıncılığı Türk milleti açık ve net görüyor. Gerçekten biz Anadolu basını temsilcileri olarak yaygın basının belli tarafa geçmesini izledikçe mesleğimiz adına gerçekten üzülüyoruz. Bakıyorsunuz güzel bir haber bir bakıyorsunuz kapkara olmuş ve maalesef havuz medyası olarak adlandırılan medyada bu kadar çirkin haberlerin çıkması da mesleğimiz adına gerçekten son derece üzücü” dedi.

ASGARİ ÜCRETİ ALAMAYAN ÇALIŞANLAR VAR

“Anadolu basını mutlaka yaşaması gerekiyor” diyen Karaca şöyle konuştu; “Anadolu basınında çalışan arkadaşlarımız çilekeş, son derece güç şartlarda çalışıyorlar. Bırakın güç şartlarda çalışmayı asgari ücreti dahi birçok ilimizde alamıyorlar. Çalışanlar asgari ücret alamıyor, çalışma şartları iyi değilken gazete sahipleri veya televizyon sahipleri de rahat değiller. Gazete ve televizyonlarını satmak durumunda kalıyorlar. Türkiye'de bin 150 olan gazeteden bu yıl içerisinde 125 tanesi maddi imkansızlıktan dolayı maalesef kapatıldı. Şuanda kapanmak üzere olan gazete sayımızda bir hayli fazla. Bu gidişat devam ettiği sürece gazetelerimizden büyük bir kısmı yine önümüzdeki yıl kapatacak.”