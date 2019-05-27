Bodrum’a bir deli lazımdı, o da geldi

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum, 1 Nisan'da göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte büyük değişim yaşamaya başladı. Bodrum'da kaçak, izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya karşı bir seferberlik başlatan Aras, radikal kararları ile dikkat çekiyor. Emekli yarbay ve Bodrumlu bir turizmci olan Aras, “Arı kovanına çomak sokacağız” diyerek başlattığı kaçak yapı mücadelesinde, Bodrum'un dokusuna ve kent kimliğine aykırı otel vb. uygulamalara asla geçit vermeyeceğini ve en gariban vatandaşa da en güçlü sermaye gruplarına da aynı şeklide müdahale edeceğini dile getiriyor. Aras, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

GEREKEN MÜDAHALE YAPILACAK

“Özellikle İmar Barışı konusunda yapılan yanlışlar, şu anda Bodrum'u teslim almak üzere. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi. Eğer Bodrum'un yağmalanmasına, talan edilmesine izin verirsek, o zaman görevimizi yapmamış, suiistimal ve ihmal etmiş oluruz. Bodrum'un değerleri için, avazım çıktığı kadar bağırmayı planlıyorum. Bodrum'da iki katlı otellerin yerine 5,6 katlı oteller yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz. Arkasında en güçlü sermaye grubu da olsa, bir gecekondu da olsa, kaçak olduğu tespit edilen tüm yapılara gereken müdahaleyi yapacağız. İmar barışı maalesef imar yarışına ve ihanete dönüştü. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

BODRUM SUSUZ KALACAK

İzinsiz ve kaçak yapılaşmanın devam etmesi halinde turizm cenneti Bodrum'un önümüzdeki üç yıl içinde yaşanamaz bir yer haline geleceğini söyleyen Başkan Aras, “Böyle giderse Bodrum elektriksiz, susuz kalacak. Bu nüfusa altyapı hizmeti yetmeyecek. Hatta belediye, çöp toplamaya bile yetişemeyecek” sözleriyle tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.

HANUTÇULUK YAPANA AF YOK

CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras, belediye plajlarındaki plastik şezlongları tamamen kaldırdı. Aras, işgaliye ve hanutçuluk konusundaki uyarılarıyla da çekiyor. Esnafa ‘Yola taşmayın, vitrininizi, cephenizi güzelleştirin, tabela kirliliğine izin vermeyin' uyarısı yapan Aras, bir diğer sert önlemi de hanutçuluk konusunda aldı. Bodrum'da turistlere yüksek hesap çıkaran ve taciz eden işyerleri için sivil ekipler kuran Aras, bu konuda hiç kimseye iltimas tanımayacağını söyledi. Aras'ın açıklamalarına halk destek veriyor. ‘Yanlış yaptıysanız müdahale etmemizi beklemeden düzeltin' diyen Başkan Aras, vatandaşın desteğini de almış durumda. Bazı turizm tesisleri kaçak eklenti yaptıkları iskele ve yapılarını müdahaleye gerek kalmadan ortadan kaldırmaya başladı.