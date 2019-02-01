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Bolu’da trafik kazası: 9 yaralı

 Bolu'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Emine ve Erdoğan Kızılırmak ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü.

22:24 -
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Halil Kayalı idaresindeki kamyonet ile D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu’na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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Kazada, sürücüler ile otomobildeki Serpil, Mehmet Yusuf ve Eslem Karakoç ile Erdoğan ve Emine Kızılırmak, kamyonette bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı.

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Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 7’si, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeniçağa, Gerede ve Bolu’da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

Otomobilde sıkışan Emine ve Erdoğan Kızılırmak ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü.

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Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu’na girişlerde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA

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Son güncelleme: android-time 22:29 01.02.2019
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