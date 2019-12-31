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Bursa’da soba zehirlenmesi: 1’i çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Bursa'da biri çocuk dört kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi. Zehirlendikleri tespit edilen dört kişi hastanede tedavi altına alındı.

09:16 -
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Bursa’da soba zehirlenmesi: 1’i çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Olay, Bursa‘nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi’nde oturan Ataweel ailesi, sobayı yaktıktan sonra uyudu. Aile üyelerinden biri kısa süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

KOMŞULAR 112’Yİ ARADI

Diğer aile fertlerini uyandıran şahıs komşulardan yardım istedi. Yardıma gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sobadan dolayı zehirlenen Kasel M.Sraj Eddin Ataweel (21), Sara Ataweel (16) ve Sadıl Ataweel (4) ve  Qasem Ataweel‘i ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. (İHA)

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