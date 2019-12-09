Bursaspor’dan CHP İl Başkanlığına ziyaret

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, kulübün kalıcı gelire kavuşturulmasının, kulübün kendi ayakları üzerinde ve siyasetin etkilerinden uzak durabilmesi için şart olduğunu belirterek, bu konuda projeler geliştirilmesi, daha önce de dile getirilen önerilerin derlenip değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akkuş, Özlüce’deki tesis alanıyla ilgili daha önce dile getirdiği projenin, siyasi değerlendirmeler bir kenara bırakılarak yeniden ve titizlikle ele alınmasının, Bursaspor’un yararına olacağını vurguladı.

“GELİR YOK, BU SENE SÜPER LİG’E ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise “Bursaspor’un neredeyse hiç geliri yok desek yeri. Yıllık gelirimiz 14 milyon liraya indi. Bu sezon sonunda Süper Lig’e mutlaka dönerek, yıllık 200 milyon gelire yeniden kavuşmamız lazım. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Bursaspor Bursa’da yaşayan herkesin takımı. Tüm kesimlerin destek olmasını bekliyoruz” dedi. Mestan, Bursaspor takımının bu yıl Süper Lig’e çıkamaması durumunda, sonraki yıllarda bugünkünden çok daha ağır krizler yaşanacağı gerçeğini de gündeme taşıdı.