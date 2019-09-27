Büyük bir deprem olursa İstanbullu ne yapacak? Deprem toplanma alanları nerede?

Ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğimiz ‘Büyük İstanbul Depremi’nde en az 2 milyon kişinin evsiz kalacağı öngörülüyor. En önemli konulardan birisi de deprem toplanma alanları. Ancak İstanbul’da kaç tane deprem toplanma alanı bulunduğu ve bunların nerelerde olduğu ise bilinmiyor.

1999 SONRASI 496 DEPREM TOPLANMA ALANI OLUŞTURULDU

Deprem toplanma alanları ile ilgili Türkiye’deki ilk ciddi çalışma 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gerçekleştirildi. 1999’dan sonra İstanbul’da 496 afet toplanma alanı belirlendi. Ancak bu 496 alandan geriye 77 tanesi kaldı. 419’u ise imara açıldı. İmara açılan bu 419 alanın üzerinde şuan AVM’ler, oteller yükseliyor. Geriye kalan 77 afet toplanma alanı da, vatandaş tarafından ya bilinmiyor ya da herhangi bir afet halinde toplanmaya uygun değil.

AVM YAPILAN DEPREM TOPLANMA ALANLARINDAN BAZILARI

496 deprem toplanma alanından AVM’ye dönüşenlerden bazıları şunları;

Anthill (Şişli)

Zorlu AVM (Zincirlikuyu)

Starcity Outlet Center (Bahçelievler)

Zaman Gazetesi (Bahçelievler)

Ağaoğlu MyCity (Bahçelievler)

Meydan AVM (Bahçelievler)

Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu)

Onaltı Dokuz (Zeytinburnu)

Ora AVM (Bayrampaşa)

Kiptaş Tuzla 2-3 Etap Konutları (Tuzla)

DAP Royal Center (Maltepe)

Kemalpark Evleri (Esenler)

Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar)

Ataköy Konakları (Bakırköy)

Capacity AVM (Bakırköy)

Selenium Plaza (Beşiktaş)

Taş Yapı (Kadıköy)

Akasya AVM (Acıbadem)

ŞU AN DEPREM TOPLANMA ALANI KAÇ TANE VE NEREDELER?

Şu an da İstanbul’da ‘kaç tane deprem toplanma alanı var ve bunlar nerede’ resmi olarak bilinmiyor.

İMAMOĞLU: SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Bu konuyla ilgili son açıklama ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, deprem toplanma alanları için “Şu an elimizde kalan alan sayısı 77. Bunların bir kısmı da fiziki olarak yetersiz” açıklamasında bulundu. İBB Başkanı bu alanların sayısını artırmak için de çalışma başlattıklarını duyurdu.

AFAD VE ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) verilerine göre ise İstanbul için 2354 toplanma alanı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuyla ilgili yaptığı son açıklamada “10 binden fazla” tanımlamasında bulundu.

Erdoğan “İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir” dedi.

DEPREM DEĞİL ACİL TOPLANMA ALANI… ONLAR DA YETERSİZ!

Ancak AFAD’ın 2354, Erdoğan’ın ise “10 binden fazla” diye tabir ettiği alanların, deprem değil ‘acil toplanma alanları’ olduğu anlaşıldı. Acil toplanma alanları olarak belirlenen yerlerin başını ise kent içi parklar çekiyor. Bunların arasında; cami avluları, apartmanların bazı dış avluları bile bulunuyor.

E-DEVLET SİSTEMİNDEN SORGULANABİLİYOR

E-Devlet’e ‘afet toplanma alanı’ diye arama yaptırılıp, çıkan sayfaya ikâmetgah bilgileri girildiğinde, toplanma alanları gösteriliyor. Yapılan sorgulamada, mahallerdeki parklar, küçük bahçeler ve camiler toplanma alanı olarak görünüyor. Yani evinize en yakın boş alan AFAD’a göre ‘toplanma alanı.’

DEPREM TOPLANMA ALANI NEDİR?

Uzmanlar deprem toplanma alanlarının; üzerinde konteyner ve çadırların kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanacabileceği büyük ve geniş alanlar olması gerektiğini ifade ediyor. Bu da İstanbul için Gezi Parkı, Kadıköy Saraçoğlu Stadyumu gibi yerler anlamına geliyor.