Çankaya belediyesinden 71 park

2014 -2019 döneminde 600 bin metrekareyi aşan 71 park ile yeşil alan atağını sürdüren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde Adalet Parkı'nın ardından 8 bin metrekarelik Okyanus ve Deniz parklarını açtı. Parklarda yürüyüş, koşu yolları, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness de bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar içerisinde vaatlerini yerine getireceğini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Betonlaşmanın alabildiğince arttığı bir ortamda CHP'li

belediyeler olarak ısrarla yeşile önem vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yeni rekorlar kıracağız, ilklere imza atacağız. Ve Çankaya sosyal demokrat

belediyeciliğin öncüsü, yıldızı olmaya devam edecek” dedi.

Angora Evleri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Ünsal, Başkan Taşdelen'e teşekkür plaketi, Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç da mahalleliler adına yapılan

hizmetlerden dolayı çiçek sundu. Okyanus ve Deniz parklarının açılışına TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve semt sakinleri katıldı.