Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çapa Tıp Fakültesi’nin ambulansı çalındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Polis ekipleri, çalınan ambulansı bulmak için seferber oldu.

04:18 -
Haberler Gündem
Çapa Tıp Fakültesi’nin ambulansı çalındı

Olay gece saat 01.30 sıralarında Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hastaneye ait olan ambulans çalındı.

Alınan bilgiye göre, ambulans şoförü Mustafa Gül, hastanenin ambulans park yerine aracı park etti. Gül, daha sonra malzeme almak için diğer ambulansa geçti. Duyduğu ses üzerine araçtan inen Gül, kullandığı ambulansın hızla park yerinden uzaklaştığını gördü.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. AA

Gül Haber istanbul İstanbul Üniversitesi Polis
Son güncelleme: 04:19 30.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more