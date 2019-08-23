‘Çarşı pazarda yangın var vatandaş perişan’

Sebze meyve fiyatlarının cep yaktığını söyleyen Gürsel Tekin ise şöyle konuştu: “İstanbul'un büyük pazarlarını dolaştım. Pazarlarda şu anda yangın var. Pazarcı, hal esnafı, üretici memnun değil. Hele vatandaş bu durumdan hiç memnun değil. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunlar çözülmediği takdirde derinleşerek içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Ülkeyi yönetenler hamaseti bırakıp benim gibi pazarları gezsinler.”

‘YENİDEN ÜRETEN TÜRKİYE OLMALIYIZ'

Sebze-meyve fiyatları hakkında bilgi alan, esnafın sorunlarını dinleyen Tekin, “Ülkede tarımın bitirilmesinin sonucunu yaşıyoruz. Bizim yeniden üreten bir ülke olmamız lazım” dedi.