Çavuşoğlu’dan ‘Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni başkanı seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak üzere IKBY'nin merkezi Erbil'e gitti. Çavuşoğlu burada Barzani'nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY'nin eski Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ile görüştü. Yemin törenindeki bir olay ise dikkat çekti. Çavuşoğlu ve salondakiler “Kürdistan şehitleri için” saygı duruşunda bulundu.

BU YIL İKİNCİ ZİYARET

Bu ziyaret Çavuşoğlu'nun 31 Mart seçimlerinden sonra Erbil'e ikinci gidişi oldu. Çavuşoğlu nisan ayındaki Erbil ziyaretinde ise o dönem “IKBY Başbakanı” sıfatını taşıyan Neçirvan Barzani, o dönem “Güvenlik Konseyi Başkanı” olan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Erbil Meclisi'ndeki Kürt Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Grubu Başkanı Aydın Maruf ile ayrı ayrı görüşmüştü. Görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da hazır bulunmuştu.

Bu ziyaret IKBY yönetiminin Eylül 2017'de yaptığı tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye'den bölgeye ilk üst düzey ziyaret olmuştu. Çavuşoğlu'nun daha önceki Erbil ziyareti ise Ağustos 2017'de gerçekleşmişti.