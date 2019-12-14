Ceren’in katilinin ifadesi kan dondurdu

Ceren Özdemir’i öldürmeden önce başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını anlatan Arduç, “Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir’in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul’dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım” ifadelerini kullandı.
ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ
Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren’i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, ‘hayvanlarını bayıltacağı’ yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.
DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI
Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç’un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.
SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ
Katil zanlısı Özgür Arduç’un, Ordu Açık Cezaevi’nden 1 Aralık’ta gece 00.15’te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı. (DHA)