Ceren’in katilinin ifadesi kan dondurdu

Ceren Özdemir’i öldürmeden önce başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını anlatan Arduç, “Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir’in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul’dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım” ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren’i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, ‘hayvanlarını bayıltacağı’ yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç’un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç’un, Ordu Açık Cezaevi’nden 1 Aralık’ta gece 00.15’te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı. (DHA)

NE OLMUŞTU? Olay, 3 Aralık günü, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.