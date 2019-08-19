CHP: Kayyum kararı hukuki değil siyasidir

CHP Genel Merkez’inde bir basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını değerlendirdi.

Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye’ye vurulmuştur.

Demokrasilerde kural açıktır. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. CHP, seçilen belediye başkanları yerine kayyum atanmasına, seçilmiş Başbakan Davutoğlu’nun istifaya zorlanmasıyla aynı tepkiyi verir. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız”