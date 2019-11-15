CHP lideri: ABD’den elleri boş döndüler

Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi toplantısında, “Mektubu da takdim etmiş. O senin üstün değil, ne demek takdim etmek. Takdim değil iade edeceksin. Ermeni iddialarının Senato'ya gelmeyeceğini biliyorduk dolayısıyla ortada bir kazanım da zafer de yok” dediği öğrenildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da ziyaretin hiçbir sorunu çözemediğini söyledi. Öztrak “Trump, Erdoğan ile Suriye'deki terör örgütünün başını eşit seviyede tutmuş. Türkiye hangi teröristleri ABD'ye iade etmiştir? Yanıtını Beyaz Saray'da ayakta kalan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bekliyoruz. Senatörler oturuyor, bizim Dışişleri Bakanı ayakta” diye konuştu.