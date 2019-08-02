Kılıçdaroğlu: Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize’de vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Belediyecilikte 7 ilkeyi belediye başkanımız binaya asmış. Çocuklarımız bizim her şeyimiz.Bütün belde halkını ayrım yapmadan kucaklayacak belediye başkanı. Belediye başkanının aldığı her aylığı millet ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder, kefen bezine de vergi veriyoruz. Hesap veriyorsak orada kibir yoktur, halka saygı vardı. 17 yıldır hükümeti yönetenler hesap vermiyor.

‘KİBRİN FOTOĞRAFINI GÖSTERMEK İSTİYORUM’

Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz. Biz toprağa yalın ayak basarız. Yalın ayak gezeriz. Vücuttaki elektriği alır toprak. Bir de gidip galoşla fotoğraf çektirmiş. Allah kibirden insanı korusun.

İmkânımız olsa yalınayak gezeriz, toprağın üzerinde. Ayağınızda çizme galoş ile birlikte fotoğraf çektireceksiniz. Allah bizi kibirden korusun. İsraftan kaçınmak zorundayız. Ne için? Bu güzel çocuklarımız için. Her kuruşu yerinde ve zamanında harcamak için. Fakir mahalleler varsa pozitif ayrımcılık yapacak. Suriyeliler konusu son günlerde çok tartışılıyor. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı? Yanlış dış politikasının bedeli Türkiye’ye çok ağır oldu. Suriye’de müslümanlar birbirini katlediyor. Suriye ile süratle barışmak lazım. Bunların hepsi olacak. ”