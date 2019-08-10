CHP o kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

İBB'nin üst düzey yönetimi içinde Halk Ekmek A.Ş müdürü ile birlikte değiştirilmeyen ikinci isim olan İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bağış'a ait olduğu iddia edilen ve küfürlü paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığı ortaya çıktı ancak şimdi de suç duyurusu tartışması başladı. Sayıştay’ın 2017 raporlarında ortaya koyduğu usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı; geçtiğimiz yıl İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sayıştay'ın incelemesi sonucu İBB, İSKİ ve İETT'de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarının 753 milyon TL olduğunu belirterek asgari ücretten hesaplandığında bu rakamla bir yıl boyunca 30 bin işsiz gencin istihdam edilebileceğini söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT eski– yeni Genel Müdür Ahmet Bağış ve Arif Emecan ile ilgili birim yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılması talep edilmişti.

UYSAL MÜDÜR YAPTI

Suç duyurusunda İETT'nin iki müdürünün de isminin bulunmasının nedeni Mevlüt Uysal'ın eski müdürü görevden almasıydı. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 2017 yılının eylül ayında olaylı şekilde istifa etmesinin ardından yerine gelen Mevlüt Uysal üst düzey yönetim kadrosunda değişikliğe gitmişti. Uysal'ın İETT Genel Müdürü Arif Emecen ile yeni alınan 300 otobüsün sefere konulamaması ve metrobüs hattının uzatılmasına ilişkin projesi nedeniyle tartıştığı iddia edilmişti. Arif Emecen, Mevlüt Uysal tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde görevden alınmış ve birkaç gün sonra yerine vekâleten Mayıs 2014'ten beri İETT Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Bağış atanmıştı. Bağış, 2005 yılından itibaren İBB'nin değişik birimlerinde yönetici pozisyonunda görev yapıyor.