CHP Sözcüsü Öztrak’tan Muharrem İnce açıklaması

Faik Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları;

*MYK toplantımız devam ediyor. Toplantımızda ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomik kriz ve Saray’ın karartmak için partimize yönelik başlattığı operasyon vardı.

*Dün 24 Kasım’dı. Öğretmenlerimiz Hollanda’daki ABD’deki meslektaşlarının aldığı ücretin yarısını alamıyor. Öğretmenlerimize rekabet ettiğimiz kadar maaş veremiyoruz.

*Seçimlerin üzerinden neredeyse 1.5 yıl geçti öğretmenlerimize söz verilen 3600 ek gösterge yok.

*Damat Bakan her fırsatta ‘ekonomi dengelendi’ diyor. Madem dengelendi ek gösterge neden verilmiyor?

*CHP iktidarında atanamayan öğretmenlerin atanması en önemli önceliğimiz olacaktır.

*İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Saray’ın damadı 2 buçuk milyon kişiye istihdam verme sözü vermişti. Bıraktık ilave istihdamı 1 milyon 700 bin yurttaşımız işsiz kalmış.

*Bu vatandaşlarımızı ve ailelerimizi sosyal destek sistemleriyle kucaklamak zorundayız. Ama bakıyoruz saray sosyetesinde bu acı çeken yurttaşlarımız için tık yok. Varsa yoksa borcu borçla çevirme.

*Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpas CHP’ye karşı tezgahlanmıştır. Kim CHP’nin karışmasını istediyse kumpas değirmenine su taşımıştır.

*CHP’de çeteyi arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye’yi bulmuşlardır. Çete arayanlar Saray’a ve çevresine baksın.

*Bu kumpasa en güzel cevabı yapılacak ilk seçimde halkımız verecektir.

MUHARREM İNCE YANITI

Muharrem İnce’nin “Partim bana sahip çıkmıyor” sözlerine ilişkin bir soruya ise Öztrak şöyle yanıt verdi;

“Dikkat edersiniz biç hiçbir arkadışımız ile ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz.” diye yanıt verdi.