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CHP Sözcüsü Öztrak’tan Muharrem İnce açıklaması

CHP, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. 'Saray'daki CHP'li' tartışmasına değinen Öztrak "Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır." dedi. Öztrak; Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" sözlerine ilişkin ise "Hiçbir arkadaşımızın bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz." diye yanıt verdi.

15:34 -
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CHP Sözcüsü Öztrak’tan Muharrem İnce açıklaması

Faik Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları;

*MYK toplantımız devam ediyor. Toplantımızda ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomik kriz ve Saray’ın karartmak için partimize yönelik başlattığı operasyon vardı.

*Dün 24 Kasım’dı. Öğretmenlerimiz Hollanda’daki ABD’deki meslektaşlarının aldığı ücretin yarısını alamıyor. Öğretmenlerimize rekabet ettiğimiz kadar maaş veremiyoruz.

*Seçimlerin üzerinden neredeyse 1.5 yıl geçti öğretmenlerimize söz verilen 3600 ek gösterge yok.

*Damat Bakan her fırsatta ‘ekonomi dengelendi’ diyor. Madem dengelendi ek gösterge neden verilmiyor?

*CHP iktidarında atanamayan öğretmenlerin atanması en önemli önceliğimiz olacaktır.

*İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Saray’ın damadı 2 buçuk milyon kişiye istihdam verme sözü vermişti. Bıraktık ilave istihdamı 1 milyon 700 bin yurttaşımız işsiz kalmış.

*Bu vatandaşlarımızı ve ailelerimizi sosyal destek sistemleriyle kucaklamak zorundayız. Ama bakıyoruz saray sosyetesinde bu acı çeken yurttaşlarımız için tık yok. Varsa yoksa borcu borçla çevirme.

*Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpas CHP’ye karşı tezgahlanmıştır. Kim CHP’nin karışmasını istediyse kumpas değirmenine su taşımıştır.

*CHP’de çeteyi arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye’yi bulmuşlardır. Çete arayanlar Saray’a ve çevresine baksın.

*Bu kumpasa en güzel cevabı yapılacak ilk seçimde halkımız verecektir.

MUHARREM İNCE YANITI

Muharrem İnce’nin “Partim bana sahip çıkmıyor” sözlerine ilişkin bir soruya ise Öztrak şöyle yanıt verdi;

“Dikkat edersiniz biç hiçbir arkadışımız ile ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz.” diye yanıt verdi.

ABD CHP damat Ekonomi Faik Öztrak Hollanda Kemal Kılıçdaroğlu operasyon söz
Son güncelleme: 15:43 25.11.2019
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