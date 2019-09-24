CHP Tunceli il başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamayla il başkanlığından istifa ettiği açıkladı.

İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne gönderen Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde bir ay önce görevi vekaleten devraldığı iş başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

“PARTİMİZE VAR GÜCÜMLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt yaptığı yazılı açıklamada, “Partimde görev almaya ve partimize hizmet etmeye var gücümle devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil. Bu düzen kesinlikle böyle gitmeyecek” ifadelerinde bulundu.