CHP’den linç belgeseli! Görüntüler korkunç

CHP’nin linç belgeselinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesi için alana gelişinden itibaren yaşanan kışkırtmalar ve müdehaleler yer alıyor.

Belgesel’de provokasyona neden olan başlıca sanıkların görüntüleri ve eylemleri detaylı olarak verilirken, bölgede bulunan devlet yetkililerinin açıklamalarına dikkat çekiliyor.

ÖZKOÇ’TAN BELGESEL BİLGİLENDİRMESİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 43 dakikalık belgeselin duyurusunu yaptı. Özkoç, aradan geçen 6 aylık sürede olayla ilgili iddianame düzenlenmediğini belirterek, “Bu olayda, suçlular açık bir şekilde korunmakta, bunun ötesinde suç ve suçlu yüceltilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Özkoç, “Bu belgesel çalışmasında; şehidimizin cenazesinde teamüllere, devlet yönergelerine uymayan düzeni, tek bir güvenlik koridorunun bulunmayışını, kalabalık içindeki grupları işaretlerle yönetenleri, Genel Başkanımızı kimlerin, nasıl takip ettiğini, cenaze konvoyunda taşınan taşları, sopaları, demir çubukları göreceksiniz. Genel Başkanımızın bulunduğu evin çatısına çıkanları, arka kapıyı kırmaya çalışanları, camları taşlayanları görecek, ‘evi yakın’, ‘kanını akıtın’ çığlıklarını duyacaksınız. Bunlar, Savcılık kayıtlarına göre en az 700 güvenlik görevlisinin bulunduğu bir köyde, devlet protokolünün yer aldığı bir şehit cenazesinde gerçekleştirildi. Genel Başkanımıza yönelik organize linç girişimi, bu belgeselde, tüm çıplaklığıyla, kesitler halinde ortaya konulmuştur” açıklamasında bulundu.