CHP’den OHAL raporu: Türkiye gazeteci hapishanesi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 12 Eylül Darbesinin 39'uncu yılında ‘OHAL Bilançosu ve OHAL Sonrası Türkiye' başlığıyla bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda 12 Eylül askeri darbesi ve OHAL dönemi ve sonrası karşılaştırıldı. Antmen, “AKP iktidarı Kenan Evren'i dahi aratır hale geldi. AKP Türkiye'yi gazeteci hapishanesine çevirdi” dedi.

Antmen, açıklamasında AKP'nin FETÖ darbecileriyle hesaplaşmak bahanesiyle muhalif avı başlattığını ifade etti. CHP'li Vekil, ‘AKP'nin Ohal Bilançosu ve Ohal Sonrası Türkiye' başlığıyla yayınladığı raporda 12 Eylül askeri darbesini ve OHAL dönemi ve sonrasını karşılaştırdı. Antmen “İktidar OHAL'i tam 7 kez uzattı, 36 tane KHK yayınladı. Seçimleri OHAL koşulları altında gerçekleştirdiler. OHAL sözde bitti ama özde başladı. Mecliste hemen seçim sonrasında bütün itirazlarımıza rağmen yaptıkları değişiklikle bu defa da 3 ayda bir uzatmak yerine tek seferde OHAL'i 3 yıl uzattılar. Kenan Evren darbesi gitti, yerine daha beter AKP'nin saray darbesi geldi” dedi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “20 Temmuz OHAL darbesi sonrası 134 bin 144 kişi ihraç edilirken bu rakam 12 Eylül darbesi sonrası 4 bin 891. Kenan Evren'in 12 Eylül darbesi sonrası hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 3 bin 854 iken bu rakam OHAL rejiminde 61 bini aştı. OHAL rejiminde ve sonrasında görevden alınan subay astsubay sayısı 17 bin 498 iken 12 Eylül sonrası bu sayı 2 bin . OHAL ve sonrası ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 6 bin 81 iken bu rakam 12 Eylül askeri darbesinde sadece 120.

OHAL ve sonrası 5 binden fazla hakim/savcı görevden alındı, 12 Eylül sonrasında 47 hakim ve savcı görevinden alındı. Şu anda 131 gazeteci halen tutuklu. 12 Eylül darbesi sonrası 31 gazeteci tutuklandı.”