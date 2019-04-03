CHP’den şok iddia: İstanbul’daki sandık kurullarının GBT’leri incelemeye alındı

AKP hükümetinin, İstanbul'daki sandık kurullarında görev yapanların GBT'lerini incelemeye aldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “iktidar olarak bu sandıkların görevlilerini siz belirlemediniz mi? Bu saatten sonra insanların GBTlerine bakmanın anlamı ne? Nereye bağlamak istiyorsunuz?” dedi.

Daha önce seçimlerde CHP'nin yaptığı itirazlar üzerine bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “atı alan Üsküdar'ı geçti”, bir önceki seçim dönemindeki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bilin ki kaybetmiş” dediğini hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

“Bu seçim bitmiştir. YSK sonucu ilan etmiştir. Bu ilana herkes tabi olmak zorundadır. Aksi takdirde milletin iradesi İstanbul'da gasbedilmiş olunur Bütün bunlara baktığımızda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi zor durumda bırakmayın. YSK Başkanı Sayın Güven bir an önce belediye başkanımıza mazbatasını versin ve Türkiye rahatlasın”.