CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Hançerli’den İBB İmar Komisyonu’na deprem tepkisi

İBB Meclisi'nin 12 Aralık tarihli oturumuna katılan CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçesindeki depreme dayanıksız binaları güçlendirmek için hazırladıkları imar düzenlemesinin aylardır İBB Meclisi İmar Komisyonu'nda beklemesine tepki göstererek komisyondan açıklama istedi.

Hançerli, “1999 depremi sonrasında depremle ilgili kentin yenilenmesi ile ilgili yapılması gerekenler hakkında kararlar alınmıştı. 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5.8'lik deprem ile birlikte aradan geçen zamanın farkına vardık. Deprem sorununu tüm İstanbul yaşıyor ve yaşayacak. Hal böyleyken Avcılar Belediye Meclisi inanılmaz hızlı davranarak tüm partilerin oy birliğiyle ekim ayında plan notu değişikliğini İBB İmar Komisyonu'na sevk ettik. Ekim ayı meclisinde İBB İmar Komisyonu zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti. Aradan 2 ay geçti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun bugün 79 raporu var. Hala 79 İmar Komisyonu raporu arasında kentin güçlü olmayan yapılarını yenilemek güçlendirmek ve depreme dayanıklı hale getirmek amacıyla hazırlanan plan notu değişikliğine ilişkin raporun hazırlanmadığını üzüntü ile görüyorum” dedi.

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KOMİSYONDAN AÇIKLAMA İSTEDİ

Hançerli, imar artışı talep etmeyen, yasaya uygun olarak yapılmış ama artık yenilenmesi gereken yapıların kazanılmış haklarını vermekten başka bir anlam ifade etmeyen talep konusunda komisyon üyelerinden hassasiyet istedi. Hançerli “Komisyonun raporu neden hazırlamadığı konusunda bir açıklama yapmasının İstanbul ve Avcılar açısından yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi.

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AKP'Lİ KOMİSYON BAŞKANI: BU KONULAR ACELEYE GELMEZ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da dosyanın depremden sonra Avcılar Belediye Meclisi tarafından çok acele şekilde hazırlandığını belirterek “Bu konuların çok acele yapılması doğru değil. Avcılar Belediye Başkanı 3 aydır ilgileniyor biz 1,5 yıldır ilgileniyoruz” dedi. Bekleyen bir çok benzer imar dosyası bulunduğunu belirten Akyol bu konuda ayrı bir komisyon kurulmasının planladığını söyledi.

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Akyol “Bütün ilçelerdeki taleplere aynı şekilde cevap vermek için çalışma başlattık. Avcılar özelinde kasıtlı bir durum söz konusu değil. Haksız bir talep demiyoruz ama genel bir çerçeve içinde İstanbul genelinde çözülmesi gereken bir konu” dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Sedat Özkan da “Bir tarih belirlenerek tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile İmar Komisyonu ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri bir toplantı yapıp İBB başkanlığımızın bürokrasinin yaptığı çalışmaya da katkı sunan bir öneri ile gidelim. Bir sonraki meclise daha sağlıklı şekilde gündeme gelir böylece” önerisinde bulundu.