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CHP’li Başkan, 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi iddiasını yalanladı

Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinin Belediye Başkanı Cengiz Balkan, villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Başkan Balkan, "Biz Ayvacık ilçesine bağlı bir beldeyiz. Rekolte komisyonuna göre Ayvacık genelinde 1,8 milyon zeytin ağacı mevcutken, 2,5 milyon rakamı doğru değildir" dedi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
16:35 -
Haberler Gündem
CHP’li Başkan, 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi iddiasını yalanladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacının villa yapımı için kesildiği ileri sürmüştü. Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan çıkan haberleri yalanlayarak, “Benim dönemimde bırakın ağaç kesmeyi, ağaç sayısında artış var” ifadelerini kullandı.

“BIRAKIN KESMEYİ, AĞAÇ SAYISINDA ARTIŞ VAR”

Zeytin Rekolte Tespit Komisyonu verilerini paylaşan Balkan, şunları söyledi: “Elimizde veriler mevcut. Biz Ayvacık ilçesine bağlı bir beldeyiz. Komisyon verilerini incelediğimizde Ayvacık’ta 2019 yılında 1,8 milyona yakın zeytin ağacı olduğu görüyoruz. İddialar ise 2,5 milyon ağacın kesildiği yönünde. Benim dönemimde bırakın ağaç kesmeyi, ağaç sayısında artış var. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri ilçe genelinde 50 bin ağaç artmış.”

Çanakkale CHP söz
Son güncelleme: 16:41 07.10.2019
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