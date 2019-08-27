CHP’li başkan: Tamince’yi kim koruyor 

CHP Antalya İl başkanı Ahmet Kumbul, yaptığı yazılı basın açıklamasında, Fettah Tamince'nin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olmasına tepki göstererek, Tamince'nin kimler tarafından korunduğunu sordu.

“150 MİLYON DOLARLIK FON BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP AJANSIN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE”

Tamince hakkında birçok iddia bulunduğunun altını çizen Kumbul açıklamasında şu ifadelere yer verdi “17-25 Aralık sonrası FETÖ’cü Zaman Gazetesi’nin yüzde 10’unu satın alan, TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıflara üye olan, Pensilvanya’ya gidip FETÖ ele başı Gülen ile görüşen Fettah Tamince, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi oldu. Böylesi bir ismin, 2019 için 150 milyon dolarlık fon büyüklüğüne sahip ajansın yönetim kurulu üyeliğine hangi gerekçeyle uygun görüldüğünü çok merak ediyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla kurulmuş, kanunda ajansın amacı “Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması” olarak tanımlanmış, bu yasayla bir de özel fon oluşturulmuştu.”

“FETTAH TAMİNCE EL ÜSTÜNE TUTULUYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Tamince, 15 Temmuz'dan sonra Türk Rus Kültür Vakfı'nın üyesi, Tuskon üyesi, ama ona dokunulmuyor” sözlerini hatırlatan Kumbul “Genel Başkanımız sayın Kılıçtaroğlu, ‘Fettah Tamince el üstüne tutuluyor, neden? MASAK'ın raporuna rağmen yine bir şey yapılmıyor. Bu raporlara göre bu tosunun örgüt elebaşlarına para gönderdiğine dair yazı var. Ama Tamince'ye dokunuluyor mu, hayır. Fettah Tamince KHK ile kapatılan bütün o vakıfların, örgütlerin hem kurucusu, hem konuşmacısı, hem de toplantılarına katılıyordu. Kimse buna dokunamıyor’ demiş ve bu adamı kimlerin koruduğunu sormuştu. Bu atama ile birlikte Tamince'yi kimlerin koruduğu net bir şekilde görünmektedir.” diye konuştu.