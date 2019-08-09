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CHP’li başkandan ilçeye bayram müjdesi

CHP'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, bayram öncesi ilçe halkına müjde verdi. Çervatoğlu, yarından itibaren ilçede internetin ücretsiz olacağını duyurdu.

Saygı ÖZTÜRK
18:00 -
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CHP’li başkandan ilçeye bayram müjdesi

Rize’nin Fındıklı ilçesinde internet artık ücretsiz olacak. İlçe halkına bayram müjdesi veren Başkan Ercüment Çervatoğlu, “Seçim döneminde ‘gençlere ücretsiz Wİ-Fİ sağlayacağız’ vaadinde bulunmuştuk. Bayram müjdesi olarak yarından itibaren kentimizde ücretsiz Wİ-Fİ olacak. Yani halkımız interneti ücretsiz kullanabilecek” dedi.

400 BİN TL TASARRUF

Göreve geldiği günden itibaren tasarrufa büyük önem gösterdiklerini vurgulayan Çervatoğlu, “90 günde toplamda 400 bin TL tasarruf yaptık; ancak gerçek tasarruf 280 bin TL. Kalan 120 bin TL kötü durumda olan araçların satımından elde edildi” ifadelerini kullandı.

YEŞİL ALTIN GÜMÜŞ DENİZ FESTİVALİ

14-18 Ağustos arasında ilçede büyük bir festival düzenlenecek. Festivalde; futbol müsabakaları, konserler ve söyleşiler yer alacak. Başkan Ercüment Çervatoğlu, düzenlenecek olan bu büyük festivale de tüm halkı davet etti.

Son güncelleme: android-time 18:06 09.08.2019
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