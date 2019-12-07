CHP’li belediyeden Cemevine ‘ibadethane’ statüsü

Atakum Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin en önemli gündem maddesi, Atakum Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri tarafından geçen ay meclise sunulan, cemevinin ‘ibadethane sayılması' teklifi oldu.

Daha önce 2 kez görüşülen ve tartışmalara neden olan gündem maddesi bu kez kabul edildi.

AKP VE MHP RET OYU VERDİ

Atakum Belediye Meclisi’nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ait cemevinin ‘ibadethane’ sayılmasına ilişkin teklif, AKP ve MHP’li 13 üyenin ret oyuna karşılık, CHP ve İYİ Partili 17 meclis üyesinin oylarıyla kabul edildi.

Bu kararla, Karadeniz’de ilk kez bir ilçe belediyesi, cemevine ‘ibadethane’ statüsü verdi.

AİHM KARARLARINA UYGUN

Kararı değerlendiren CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu karar, AİHM kararları doğrultusunda alınan bir karardır. Anadolu'da birçok yerde cemevlerine ibadethane statüsü daha önce verilmişti. Bu süreç burada biraz sancılı oldu ” diye konuştu.