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CHP’li belediyeden Cemevine ‘ibadethane’ statüsü

Samsun, Atakum İlçe Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan kararla, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ait Atakum Cemevi'ne 'ibadethane' statüsü verildi. Teklife; CHP ve İYİ parti grubu 'evet' oyu verirken AKP ve MHP grubu 'ret' oyu kullandı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
14:07 -
Haberler Gündem
CHP’li belediyeden Cemevine ‘ibadethane’ statüsü

Atakum Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin en önemli gündem maddesi, Atakum Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri tarafından geçen ay meclise sunulan, cemevinin ‘ibadethane sayılması' teklifi oldu.

Daha önce 2 kez görüşülen ve tartışmalara neden olan gündem maddesi bu kez kabul edildi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci

AKP VE MHP RET OYU VERDİ

Atakum Belediye Meclisi’nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ait cemevinin ‘ibadethane’ sayılmasına ilişkin teklif, AKP ve MHP’li 13 üyenin ret oyuna karşılık, CHP ve İYİ Partili 17 meclis üyesinin oylarıyla kabul edildi.

Bu kararla, Karadeniz’de ilk kez bir ilçe belediyesi, cemevine ‘ibadethane’ statüsü verdi.

AİHM KARARLARINA UYGUN

Kararı değerlendiren CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu karar, AİHM kararları doğrultusunda alınan bir karardır. Anadolu'da birçok yerde cemevlerine ibadethane statüsü daha önce verilmişti. Bu süreç burada biraz sancılı oldu ” diye konuştu.

AKP Aralık ayı CHP İYİ Parti Meclis MHP Samsun
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