CHP’li Karabıyık: İktidar kamu çalışanlarını görmezden gelmeye devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun onayladığı, hükümetin memur maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4 ve 2021 için yüzde 3+3'lük zam oranını değerlendirdi. 17 yıllık AKP iktidarında memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini kaydeden Karabıyık, zam oranlarının Hükümetin Orta Vadeli Programı'ndaki 2020'de yüzde 9.8 ve 2021'de yüzde 6'lık enflasyon beklentisinin altında kaldığını ve son ekonomik görünüme göre, OVP'deki bu beklentinin de hayali bir hedef olduğunu ifade etti.

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“17 YILLIK ENFLASYON HEDEFLERİ DE TUTMADI”

Merkez Bankası'nın 2020 yılı için yüzde 8.2, 2021 için de yüzde 5.4'lük enflasyon hedefinin dikkate alındığına dikkat çeken Karabıyık, “TUİK'in enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. Kaldı ki zaten hükümetin 17 yıllık enflasyon hedefleri de tutmadı. 2020 ve 2021 yılı zam oranlarını da düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda da enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor, her şeye zam geldi, maaşlara yapılan zam, bu yıl da enflasyonun karşısında yenilmeye mahkum. Dar gelirlinin harcamalarında gıdanın payı yüzde 23 ve en fazla zam mutfakta; mutfağın gerçek enflasyonu yüzde 54, yani gıda fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayıran vatandaş görüyor ve günden güne daha da yoksullaşıyor. Evinin geçim sıkıntısını en çok kadın yaşıyor, bir yandan ocağında sıcak yemek pişirmek için kuruş hesabı yaparken, diğer yandan etiketlere yansıyan zamlara karşılık verilen düşük zamlar ile ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, aileler evini geçindirebilmek için borçlanarak yaşıyor. İktidar ise kamu çalışanlarını görmezden gelmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.