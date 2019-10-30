CHP’li Mahir Polat trafik kazası geçirdi

Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat&#8217;ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/chpli-mahir-polat-trafik-kazasi-gecirdi-5420269","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/chpli-mahir-polat-trafik-kazasi-gecirdi-5420269","pageType":"yazi","pageIdentifier":5420269,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5420269,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/chpli-mahir-polat-trafik-kazasi-gecirdi-5420269/","headline":"CHP&#8217;li Mahir Polat trafik kazasu0131 geu00e7irdi","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/30/iecrop/mahir-polat_16_9_1572428353.jpg","author":"dayas","dateCreated":1572428358,"datePublished":1572428358,"dateModified":1572428358,"info":"{"seo_news":"false"}"});