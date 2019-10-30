Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

12:39 -
Haberler Gündem
CHP’li Mahir Polat trafik kazası geçirdi

Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more