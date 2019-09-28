CHP’li Mücahit Avcı’yı tekme tokat dövdüler

CHP’li Mücahit Avcı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Devlet Bahçeli’nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu “Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs” notuyla paylaşmış, ardından kendisine gelen tehditler olduğunu belirtmişti. Avcı, dün Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edildi.

Avcı, kendisini tehdit edenler arasında MHP MYK Üyesi, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı gibi isimlerin olduğunu da açıklamış, kendisini tehdit edenleri “Liderlerinizi ve ideolojinizi tanrı yerine koymayın. Gerektiğinde liderlerinizi eleştirebilin onlar da insanlar. Üstelik bu tehditleri açık kimlikleriyle yapamayacak kadar da korkak bir güruh bunlar” şeklinde eleştirmişti.