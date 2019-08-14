CHP’li Sümer: Maden için kaç ağaç kurban edildi

CHP Adana Milletvekili Sümer, verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması istemiyle yazalı soru önergesi verdi.

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“KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLSİN”

Söz konusu bölgede ÇED raporuna göre 45 bin 650 ağaç kesilmesi öngörülürken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 13 bin ağacın kesildiği bilgisi verdiğini belirten Sümer, TEMA Vakfı'nın verilerine göre ise 195 bin ağacın kesildiğini anımsattı. CHP tarafından konunun uzmanlarıyla birlikte hazırlanan raporda da yaklaşık 195 bin 000 ağacın kesildiği tespit edildiğini kaydeden Sümer birbirinden farklı raporların kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığını belirtti.

Sümer, Bakan Pekdemirli'ye şu soruları yöneltti:

“Söz konusu bölgede kaç ağaç kesilmiştir? Bu sayıya göğüs yüksekliğindeki çapı 8 cm'nin altında olan ağaçlar dahil midir? Türkiye'de son 10 yıl içinde madencilik faaliyeti kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kaç ağaç kesimi yapılmıştır?”