CHP’lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde, Atatürk Meydanı’nda meydana geldi. CHP’li Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatı ile ilçe binasında divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan kürsüdeyken ayağa kalkan parti üyesi Cihangir S., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Veli Ağbaba’nın tabancayı elinden aldığı Cihangir S., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliyi yakalamak için kent genelinde ve ilçede geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri Cihangir S.’yi, saklandığı eve düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Akçadağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihangir S., çıkardığı mahkemece tutuklandı.

DHA